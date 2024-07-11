У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК: усі деталі інциденту (фото)

Чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.
У Чернівцях чоловік вистрибнув із вікна територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та зламав ногу.
Про це повідомила чернівецька адвокатка Анна Поклитар у Facebook.
На інцидент відреагувало Оперативне командування "Захід".
ТСН.ua розбирався у деталях надзвичайної події.
Що передувало
У соцмережах поширилась інформація щодо того, що у місті Чернівці місцевого мешканця нібито незаконно затримали, доправили у ТЦК, а після відправили на ВЛК.
Вже там затриманий вистрибнув з вікна першого поверху та зламав ногу.
"Перелом кісток колінного суглобу правої ноги підтвердили лікарі", – написала адвокатка Анна Поклитар.
Що каже Оперативне командування "Захід"
В ОК "Захід" розповіли, що ж сталося насправді:
"Громадянин через дії ТЦК вистрибнув з вікна! А тепер розбираємось, що сталось?
❗️Громадянин не мав при собі військово-облікових документів, тож був запрошений правоохоронцями до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу.
❗️Після чого зʼясувалось, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.
❗️Але вирішив далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши.
❗️Наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було".
Оперативне командування "Захід" звертається до всіх громадян — перевіряйте інформацію і довіряйте офіційним джерелам.
Зазначимо, що це вже не перший інцидент у Чернівцях, пов'язаний із ТЦК. Днями патрульні поліцейські силою затримали мешканця Чернівців і повезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Патрульні "запросили" чоловіка поїхати до ТЦК, щоб перевірити військово-облікові дані. Коли ж він відмовився — повалили на землю й одягли кайданки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на звернення буковинця щодо свавілля чернівецької поліції.
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