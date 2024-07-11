У Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна ТЦК: усі деталі інциденту (фото)

Чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.

У Чернівцях чоловік вистрибнув із вікна територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) та зламав ногу.

Про це повідомила чернівецька адвокатка Анна Поклитар у Facebook.

На інцидент відреагувало Оперативне командування "Захід".

ТСН.ua розбирався у деталях надзвичайної події.

Що передувало

У Чернівцях чоловік через вікно тікав з ВЛК / Фото: Анна Поклитар / facebook.com

У соцмережах поширилась інформація щодо того, що у місті Чернівці місцевого мешканця нібито незаконно затримали, доправили у ТЦК, а після відправили на ВЛК.

Вже там затриманий вистрибнув з вікна першого поверху та зламав ногу.

"Перелом кісток колінного суглобу правої ноги підтвердили лікарі", – написала адвокатка Анна Поклитар.

Що каже Оперативне командування "Захід"

Допис чернівецької адвокатки Анни Поклитар

В ОК "Захід" розповіли, що ж сталося насправді:

"Громадянин через дії ТЦК вистрибнув з вікна! А тепер розбираємось, що сталось?

❗️Громадянин не мав при собі військово-облікових документів, тож був запрошений правоохоронцями до об’єднаного обласного мобілізаційного центру для складання адміністративного протоколу.

❗️Після чого зʼясувалось, що чоловік є військовозобов’язаним, який не з’являвся до ТЦК та СП і ухилявся від виконання військового обов’язку.

❗️Але вирішив далі ухилитися від свого обовʼязку та вистрибнув з вікна за межі приміщення мобілізаційного центру, таким чином умисно себе травмувавши.

❗️Наголошуємо, що з боку військовослужбовців ТЦК та СП неправомірних дій стосовно військовозобов'язаного не було".

Оперативне командування "Захід" звертається до всіх громадян — перевіряйте інформацію і довіряйте офіційним джерелам.

Зазначимо, що це вже не перший інцидент у Чернівцях, пов'язаний із ТЦК. Днями патрульні поліцейські силою затримали мешканця Чернівців і повезли до територіального центру комплектування і соціальної підтримки. Патрульні "запросили" чоловіка поїхати до ТЦК, щоб перевірити військово-облікові дані. Коли ж він відмовився — повалили на землю й одягли кайданки. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець вже відреагував на звернення буковинця щодо свавілля чернівецької поліції.

У Ворохті поліція відкрила одразу два кримінальні провадження щодо нападу на ТЦК

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