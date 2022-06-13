У Чернівцях чоловіка просто на вулиці вдарили ножем у живіт

У Чернівцях чоловіка просто на вулиці вдарили ножем у живіт

У Чернівцях чоловік після сварки з товаришем опинився у лікарні. Медики негайно повідомили про це поліцію.

За цим фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Чернівецької області.

На одній із вулиць обласного центру між двома раніше судимими чоловіками виникла суперечка. Під час конфлікту 49-річний чернівчанин ножем наніс удар в живіт 36-річного місцевого жителя. Медики доправили потерпілого до лікарні швидкої медичної допомоги, де діагностували у нього проникаюче поранення черевної порожнини.

Поліцейські знайшли зловмисника та затримали його в порядку статті 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Наразі він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької окружної прокуратури повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Раніше стало відомо, що у Черкаській області під час сварки жінка зарізала співмешканця.

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