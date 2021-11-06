У Чернівцях чоловіка, якого шукали п'ять діб, знайшли мертвим в лісі

У Чернівцях чоловіка, якого шукали п'ять діб, знайшли мертвим в лісі

Чоловік 1 листопада пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.

У Чернівцях знайшли тіло мертвого чоловіка після п'яти днів пошуків. Він пішов гуляти з собакою та не повернувся додому.

Про це повідомили на сайті поліції області.

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Правоохоронці знайшли тіло зниклого в лісі неподалік Калинівського ринку. На його тілі не було ознак насильницької смерті.

Для встановлення остаточних причин смерті тіло направили на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Полтавській області в яру знайшли мертвим 19-річного хлопця, якого добу шукали поліція та волонтери.

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