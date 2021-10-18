У Чернівцях COVID-лікарня за два тижні заповнилась хворими: де прийматимуть пацієнтів з коронавірусом

У Чернівцях COVID-лікарня за два тижні заповнилась хворими: де прийматимуть пацієнтів з коронавірусом

З 75 розгорнутих ліжок зайняті 73.

Менш ніж два тижні тому, 5 жовтня, в Чернівецькій лікарні №4 почали приймати хворих на COVID-19. Вже сьогодні медзаклад майже повністю заповнений пацієнтами із коронавірусом - із 75 розгорнутих ліжок вільні лише 2.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на гендиректорку лікарні №4 Галину Шпак.

У лікарні кажуть, що розгортати додаткові ліжка не будуть, адже наразі це максимальна їхня кількість.

За словами начальниці управління охорони здоров'я Наталії Калмикової, хворих з коронавірусом прийматиме третя міська лікарня. Там ліжка для хворих на COVID-19 розгорнули 15 жовтня. Цей медзаклад мав би зменшити навантаження на інші.

Також відомо, що лікарня №1 заповнена хворими з коронавірусом на 67.2 %, а лікарня №3 на 40%.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що наразі в Україні відбувається зростання захворюваності на COVID-19, від кінця жовтня до середини листопада очікується пік захворюваності.

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