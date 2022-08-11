У Чернівцях дівчинка закатувала йоркширського тер'єра (відео)

Дитина жбурляла собаку і била нею об підлогу. Катування тримали близько 20 хвилин, поки собачка не померла.

У Чернівцях дівчинка вбила йоркширського тер'єра.

Відповідне відео опублікував Telegram-канал "Хороші Чернівці".

За інформацією пабліка, донька місцевої грумерки проникла до сусідів на терасу, коли їх не було вдома. На подвір'ї саме гралися дві собаки. Дитина почала жбурляти і бити об підлогу однією з них. Потім маленька живодерка потопталася по тварині ногами. Дівчинка катувала нещасну тварину близько 20 хвилин, поки собачка не помер.

"Скориставшись відсутністю сусідки, перелізаючи через огорожу на терасу чужої квартири, де були зачинені двоє песиків (одна з яких породи йоркширський тер'єр) протягом майже 20 хвилини жорстоко вбивала маленьку собачку. На жаль, до приходу власниці собачка померла від численних травм", – йдеться в повідомленні.

Увага! Відео містить сцени жорстокості і знущання над тваринами

Нагадаємо, що на Буковині молодик, який відпочивав на природі з друзями, жорстоко вбив павича. На відео видно, як молодик у стані алкогольного сп’яніння спіймав та почав розмахувати павичем. Птах спочатку махав крилами, але живодер кілька разів жорстоко вдарив ним об землю.

Згодом стало відомо, що зловмисника взяли під варту.

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