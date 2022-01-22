У Чернівцях двоє нетверезих "послушників" в одній рясі на двох з відром і кропилом стали зірками Мережі (відео)

Чоловіки не могли зв'язати двох слів через випите.
У Чернівцях на вулиці "виловили" двох чоловіків, які поділили між собою рясу священника, випили для хоробрості і пішли збирали по місту пожертви для монастиря.
Священників помітили очевидці, зафільмували на відео і виклали в Мережі.
На кадрах видно, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом ідуть вулицею Соборності у Чернівцях, ледь тримаючись на ногах. Коли їх запитали, звідки вони і в якій церкві служать, чоловіки знітилися і зізналися, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій.
Вони також сказали, що настоятеля звуть "Іван Костянтинович".
Чому вони у такому вигляді та ще й у нетверезому стані чоловіки зрозуміло пояснити не змогли.
Слід зазначити, що селі Стара Жадова є не монастир, а храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.
Нагадаємо, що під Києвом затримано жінку, яка здійснювала шахрайські дії. 44-річна раніше судима уродженка Луганщини разом із спільником ошукувала літніх людей, повідомляючи про те, що їхні родичі потрапили у ДТП.
Читайте також:
- Автівка злетіла у воду, 82-річний водій не міг відчинити дверцята та відстебнути ремінь безпеки (відео)
- Двоє чоловіків принесли труп товариша на пошту, щоб отримати його пенсію за тиждень
- Вважають божеством: в Індії народилося немовля з чотирма руками і ногами (фото)
- Кіберзлочинці виставили на продаж нібито базу даних "Дії": в Мінцифри прокоментували цей факт
- Той, що вижив: чоловік з інвалідністю 27 годин плавав у морі після цунамі у Тонга