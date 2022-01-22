У Чернівцях двоє нетверезих "послушників" в одній рясі на двох з відром і кропилом стали зірками Мережі (відео)

У Чернівцях двоє нетверезих "послушників" в одній рясі на двох з відром і кропилом стали зірками Мережі (відео)

Чоловіки не могли зв'язати двох слів через випите.

У Чернівцях на вулиці "виловили" двох чоловіків, які поділили між собою рясу священника, випили для хоробрості і пішли збирали по місту пожертви для монастиря.

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Священників помітили очевидці, зафільмували на відео і виклали в Мережі.

На кадрах видно, як двоє чоловіків з відром, Біблією і кропилом ідуть вулицею Соборності у Чернівцях, ледь тримаючись на ногах. Коли їх запитали, звідки вони і в якій церкві служать, чоловіки знітилися і зізналися, що вони "послушники" монастиря у Старій Жадовій.

Вони також сказали, що настоятеля звуть "Іван Костянтинович".

Чому вони у такому вигляді та ще й у нетверезому стані чоловіки зрозуміло пояснити не змогли.

Слід зазначити, що селі Стара Жадова є не монастир, а храм Різдва Пресвятої Богородиці УПЦ.

Нагадаємо, що під Києвом затримано жінку, яка здійснювала шахрайські дії. 44-річна раніше судима уродженка Луганщини разом із спільником ошукувала літніх людей, повідомляючи про те, що їхні родичі потрапили у ДТП.

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