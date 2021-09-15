У Чернівцях двоє новонароджених дітей з підозрою на COVID-19 потрапили під апарати ШВЛ

У Чернівцях двоє новонароджених дітей з підозрою на COVID-19 потрапили під апарати ШВЛ

У матерів дітей підтвердили COVID-19.

У Чернівцях двох новонароджених дітей під'єднали до апаратів штучної вентиляції легень. Малюки зараз перебувають у Чернівецькій обласній дитячій лікарні.

Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступницю головного лікаря Оксану Знак.

За її словами, у дітей підозрюють коронавірус, але ускладнення зумовлені передчасним народженням.

У матерів цих дітей діагностували COVID-19.

Ще майже 30 дітей з області зараз лікуються від COVID-19 у цій лікарні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області незабаром можуть запровадити одразу "помаранчеву" зону епіднебезпеки у межах адаптивного карантину.

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