У Чернівцях двоє новонароджених дітей з підозрою на COVID-19 потрапили під апарати ШВЛ

У матерів дітей підтвердили COVID-19.
У Чернівцях двох новонароджених дітей під'єднали до апаратів штучної вентиляції легень. Малюки зараз перебувають у Чернівецькій обласній дитячій лікарні.
Про це повідомляє "Суспільне" з посиланням на заступницю головного лікаря Оксану Знак.
За її словами, у дітей підозрюють коронавірус, але ускладнення зумовлені передчасним народженням.
У матерів цих дітей діагностували COVID-19.
Ще майже 30 дітей з області зараз лікуються від COVID-19 у цій лікарні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області незабаром можуть запровадити одразу "помаранчеву" зону епіднебезпеки у межах адаптивного карантину.