У Чернівцях хочуть перейменувати 200 вулиць: без Зої Космодем'янської та Олександра Суворова

У Чернівцях хочуть перейменувати 200 вулиць: без Зої Космодем'янської та Олександра Суворова

В місті створили петицію.

У Чернівцях хочуть перейменувати понад 200 вулиць, назви яких пов'язані з Російською Федерацією.

Про це повідомила секретарка міської ради Марина Кирилюк.

За її словами, топонімічна комісія розпочала роботу щдо перейменування вулиць, які походять від назв російських міст чи названі на честь російських і радянських культурних діячів. Фахівці визаначать пропозиції та винести їх на громадські слухання. Після цього вулиці перейменують на сесії міської ради.

Слді зауважити, що Чернівцях зареєстрували петицію щодо перейменування понад 150 вулиць Автор петиції Владислав Лесів створив таблицю, у якій вказав назви вулиць та пояснення, чому їх потрібно перейменувати.

Серед них - Зої Космодем'янської, Олександра Суворова, Валерія Чкалова, Уральської, Сибірської, Челябінської, Сахалінської та Саратовської.

Як повідомлялося, у Тернополі демонтували радянський символ "Літак МІГ-17". Він був розташований біля входу до парку Національного відродження на масиві "Східний".

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