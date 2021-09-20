У Чернівцях хворим дозволили брати кисневі концентратори додому: список поліклінік

Взяти апарат можна безкоштовно на тимчасове користування.

У Чернівцям пацієнти, які потребують кисневої терапії, тепер мають змогу взяти мобільний концентратор додому на тимчасове користування.

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"Хворі, які вдома потребують тривалої кисневої підтримки, можуть взяти концентратор у користування абсолютно безплатно", – повідомила заступниця начальниці управління охорони здоров`я Чернівецької міської ради Галина Бовкун.

Рішення, чи надавати апарат, приймає лікарська комісія після звернення пацієнта.

"Щоби отримати кисневий концентратор, пацієнту потрібно звернутися до свого сімейного лікаря, який визначить об’єктивну потребу та необхідність дотації кисню на дому", - зазначила Галина Бовкун.

Загалом в поліклініках та центрах первинної медико-санітарної допомоги Чернівців є 41 кисневий концентратор, яких хворі місцеві жителі можуть взяти у користування.

Зокрема:

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Роша" – 9 шт.

КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги "Садгора" – 9 шт.

КНП "Міська поліклініка №1" – 9 шт.

КНП "Міська поліклініка №2" – 6 шт.

КНП "Міська поліклініка №3" – 6 шт.

КНП "Міська поліклініка "Гравітон" – 2 шт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, наскільки легко купити кисневий концентратор в Україні.

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