У Чернівцях із фасаду театру демонтували погруддя Пушкіна: яка його подальша доля (фото)

Що буде на місці демонтованого Пушкіна, оберуть містяни.

У Чернівцях з фасаду будівлі обласного музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської демонтували гіпсове погруддя російського поета Пушкіна. Дозвіл на це чекали кілька місяців.

Про це повідомила Чернівецька обласна рада.

"Оскільки будівля є пам’яткою архітектури національного значення, його мало надати Міністерство культури та інформаційної політики України", - пояснили в облраді.

Для демонтажу викликали автовишку. Погруддя Пушкіна зберігатимуть як артефакт у складському приміщенні театру, поруч із бюстом Сталіна.

Незабаром у Чернівцях буде голосування, під час якого жителі зможуть визначити, чиє погруддя встановити на фасаді театру. Серед варіантів – Юрій Федькович, Леся Українка та інші відомі українці. Анкету опублікують на сторінці театру у Facebook.

Нагадаємо, під час демонтажу пам'ятнику Пушкіну у Конотопі скульптурі відірвало голову.

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