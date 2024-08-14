Жінка пояснила своє насильство над сином як метод виховання, щоб запобігти бешкету.

У Чернівецькому районі 34-річна жінка прив’язала свого 10-річного сина ланцюгом до ноги та тримала його у дворі.

Про це повідомили у Нацполіції Чернівецької області.

Поліцейські зафіксували цей злочин і вилучили дитину з родини, передавши її медичним працівникам. Інформацію про катування дитини надала староста Старостинського округу, яка помітила хлопчика, прив’язаного до ланцюга, коли проходила повз.

На місце події прибули поліцейські, слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та співробітники служби у справах дітей. Наразі дитина перебуває в дитячій лікарні. Мати виховує ще чотирьох синів віком 3, 4, 6 і 7 років, а 14-річна донька живе з бабусею. Всі діти зараз під наглядом родичів до рішення фахівців.

Жінка пояснила свої дії як метод виховання, щоб запобігти бешкету сина. Слідчі Чернівецького районного управління поліції, за процесуального керівництва Чернівецької окружної прокуратури, відкрили кримінальне провадження за статтею 127 Кримінального кодексу України (катування). За цей злочин передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років.

Нагадаємо, мати-вихователька на Київщині перетворила будинок сімейного типу на катівню, застосовуючи фізичне насильство до дітей. Замість турботи та любові, вона використовувала кулаки та сторонні предмети.

Також у київському дитячому садочку катували малюків. Вихователі закривали дітей у шафі, обмотували скотчем та придушували. Заклад працював начебто за методикою АВА-терапії, але насправді працівники заподіювали дітям сильного фізичного болю та моральних страждань.

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