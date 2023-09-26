У Чернівцях медики провели унікальну операцію: щелепу сформували з ребра

У Чернівцях медики провели чоловіку унікальну операцію - йому сформували щелепу з ребра. Раніше пацієнт пережив тяжку травму і завдяки медикам зараз уже добре почувається.

Про це пише чернівецьке видання "Молодий буковинець".

Хворий Петро Катюхін лікується від березня 2023 року, він мав складну травму. Чоловіку надають допомогу в Чернівецькій обласній клінічній лікарні, у підрозділі хірургічної стоматології.

Петро Катюхін розповів, що спочатку лікувався в іншій лікарні, де йому встановили пластину, проте згодом вирішив звернутись до медиків з Чернівців.

"Тут мені зробили вже три операції. Пластина, яку поставили у попередньому лікувальному закладі, зламалася. Чернівецькі лікарі запропонували зробити імплантат із мого ребра і встановити нову пластину. Я погодився", - каже пацієнт лікарні.

Петро Катюхін з лікарями / Фото: molbuk.ua

В. о. начальника підрозділу хірургічної стоматології Чернівецької обласної клінічної лікарні Микола Токар розповів, що у цьому медичному закладі таку операцію провели вперше. Для цього вони консультувались із закордонними медиками.

"Під час першого оперативного втручання ми видаляли осколки кістки та сторонніх предметів, які потрапили у під’язикову, шийну ділянку. Другий етап – трансплантація кістки з ребра. Таку операцію ми робили вперше. Було кілька варіантів. Порадившись із колегами з інших лікувальних закладів, вирішили використати саме кістку ребра. Зробили комп’ютерну томографію – побачили, що розмір підходить", - розповів Микола Токар.

Медики зазначають, що вони також провели пластичну операцію, щоб відновити пошкодження губи, адже через травму чоловік не міг нормально їсти. Зараз його стан значно покращився.

Нагадаємо, у Львові 5-річній дівчинці пересадили нирку від 9-місячного немовляти.

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