У Чернівцях молодик стріляв в автомобіль, у якому перебували троє дітей

У Чернівцях молодик стріляв в автомобіль, у якому перебували троє дітей

У чоловіка вилучили пневматичний пістолет.

У Чернівцях невідомий відкрив вогонь по автомобілю, в якому перебували діти.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Буковини.

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Інцидент стався ввечері 17 вересня на одній із міських вулиць. За попередньою інформацією, водій Volkswagen декілька разів вистрілив у Daewoo Lanos, а потім поїхав у невідомому напрямку. Правоохоронці встановили, що до цього на перехресті у потерпілого виникла суперечка з водієм іномарки. Саме тому він почав переслідувати Lanos і під час руху стріляв по авто.

За словами 44-річного водія Lanos, у салоні автомобіля перебувало троє дорослих і троє дітей віком 8, 14 і 15 років. Внаслідок пострілів розбилося скло передніх і задніх пасажирських дверей справа. На щастя, ніхто з людей в авто не постраждав.

Поліція затримала 22-річного стрільця. У чоловіка вилучили пневматичний пістолет калібру 4,5 мм та автомобіль. Нападнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Управління МВС у Чернівецькій області

Як повідомлялося, у Києві на вулиці Газопровідній між водієм та пасажиром іншого транспортного засобу виник конфлікт щодо першочерговості проїзду, внаслідок чого останній дістав пістолет та вистрілив по автівці свого опонента.

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