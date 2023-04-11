У Чернівцях палала багатоповерхівка – загинули жінка з сином

У Чернівцях ввечері, 10 квітня, сталася пожежа у багатоповерховому будинку, внаслідок якої загинули жінка з сином.

Про це повідомляється на сайті Головного управління ДСНС у Чернівецькій області.

Загоряння сталося у квартирі на першому поверсі на вул. Південно-Кільцевій. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили двох осіб. Власниця, 1946 року народження була вже без ознак життя, її син, 1980 року народження – без свідомості. Під час проведення реанімаційних заходів чоловік помер. Причина пожежі встановлюється.

"Вогонь поширився на балкон й згодом перекинувся на інший балкон поверхом вище. Площа пожежі склала 40 кв.м. У під’їзді утворилося щільне задимлення, що заважало мешканцям будинку вийти на вулицю. Рятувальники, прибувши на місце події, евакуювали з під’їзду 26 осіб", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за допомогою драбини вогнеборці врятували через вікно другого поверху жінку.

Нагадаємо, у Чернівцях чоловік вдарив захисника, який лише повернувся з фронту, через місце на парковці.

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