У Чернівцях пес застряг в металевій огорожі на балконі: викликали рятувальників

У Чернівцях пес застряг в металевій огорожі на балконі: викликали рятувальників

Бійці ДСНС за допомогою спецзасобів звільнили тварину.

У Чернівцях пес застряг в металевій огорожі на балконі. Він не міг самостійно вивільнитися, також це не могли зробити його власники. Довелося викликали рятувальників.

Про це повідомили на сторінці обласного Управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Facebook.

Інцидент трапився у будинку на вулиці Заставнянській. До рятувальників зателефонувала жінка, яка попросила допомогти звільнити собаку. Це зробили, коли розтиснули конструкцію огорожі.

Новини світу: в Іспанії поліція витягла з замерзлого озера собаку

Нагадаємо, в Івано-Франківську жінка звернулася до служби порятунку з проханням допомогти собаці, який застряг у металевій конструкції вольєру та не міг вибратися.

А у Харківської області врятували собаку, яка тиждень плавала водоймою на крижині. Мандрівку тварини припинили небайдужі місцеві жителі та зоозахисники.

Читайте також: