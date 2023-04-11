У Чернівцях побили єпископа УПЦ МП Никиту, якого раніше СБУ зловила із оголеним хористом (відео)

У пресслужбі Чернівецької єпархії пожалілися, що поліція, яка прибула на місце подій, не арештувала нападника.

У Чернівцях невідомий чоловік побив сканадального єпископа Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту, якого раніше СБУ зловила із неповнолітнім хористом.

Про це повідомляє Чернівецько-Буковинська єпархія УПЦ МП.

Також там вирішили зманіпулювати і заявили, що у неповнолітнього хлопця, з яким він з невідомих причин гуляв, брат та батько зараз на передовій.

"10 квітня 2023 року, о 22:00, біля Чернівецького єпархіального управління невідомий зловмисник напав на єпископа Івано-Франківського і Коломийського Никиту та неповнолітнього сина воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз перебувають на передовій", - сказано у повідомленні.

У пресслужбі Чернівецької єпархії пожалілися, що поліція, яка прибула на місце подій, не арештувала нападника, а на прохання свідків перевірити нападника на стан алкогольного чи наркотичного сп’яніння працівники поліції відповіли відмовою.

У Мережі з'явилося відео нападу. Місцеві ЗМІ пишуть, що автор відео побачив священника Москововської церкви із двома 16-річними хористами і за це вдарив по обличчю.

Скандал з оголоненим неповнолітнім юнаком та єпископом Никитою

Нагадаємо, за інформацією ЗМІ, під час обшуків Чернівецької єпархії СБУ застали на той час секретаря єпархії разом з роздягненим неповнолітнім хлопцем. Офіційно СБУ так і не підтвердила факт секс-скандалу. Лише заявила, під час обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

4 грудня очільник УПЦ МП митрополит Онуфрій висвятив у єпископи скандального секретаря Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту (Сторожука). Він став очільником Івано-Франківської єпархії УПЦ МП.

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