У Чернівцях посеред вулиці сталась стрілянина: подробиці та фото

Обставини події встановлюються.
У Чернівцях у четвер, 13 січня, на вулиці Парковий проїзд невідомий стріляв у автомобіль.
Про це з місця події повідомляє видання АСС.
Очевидець розповів, що він бачив, як до одного із автомобілів підійшов чоловік та вистрелив у лобове скло. У салоні транспорту була людина. За даними ймовірного свідка, пораненого чоловіка із автомобіля госпіталізували.
На місці події працюють правоохоронці та експерти. Поки вони не коментують інциденту. також не відомо, чи поліція вже затримала стрільця.
Обставини події встановлюються.
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