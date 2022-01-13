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У Чернівцях посеред вулиці сталась стрілянина: подробиці та фото

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У Чернівцях посеред вулиці сталась стрілянина: подробиці та фото

АСС

Обставини події встановлюються. 

У Чернівцях у четвер, 13 січня, на вулиці Парковий проїзд невідомий стріляв у автомобіль. 

Про це з місця події повідомляє видання АСС. 

Очевидець розповів, що він бачив, як до одного із автомобілів підійшов чоловік та вистрелив у лобове скло. У салоні транспорту була людина. За даними ймовірного свідка, пораненого чоловіка із автомобіля госпіталізували.

© АСС
АСС

 На місці події працюють правоохоронці та експерти. Поки вони не коментують інциденту. також не відомо, чи поліція вже затримала стрільця. 

Обставини події встановлюються. 

© АСС
АСС

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