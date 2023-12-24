У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата – соцмережі (відео)

Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.

У Мережі з'явилося відео з Чернівців, як працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку.

На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі біжить за цивільним, що тікає. Один із військкомів наздоганяє втікача і б1є прикладом автомата. Але затрмати його наче не вдалося. Чим закінчилася погоня – невідомо.

Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.