У Чернівцях працівник ТЦК вдарив чоловіка прикладом автомата – соцмережі (відео)

Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.
У Мережі з'явилося відео з Чернівців, як працівники ТЦК та СП намагалися вручити чоловікові повістку.
На кадрах видно, як чоловіки у військовій формі біжить за цивільним, що тікає. Один із військкомів наздоганяє втікача і б1є прикладом автомата. Але затрмати його наче не вдалося. Чим закінчилася погоня – невідомо.
Чернівецький обласний ТЦК та СП поки не прокоментував інцидент.
Раніше повідомлялося, що на Львівщині з матюками і погрозами вручили повістку священнику.
Читайте також:
- “Місяць у палатках і на фронт!”: військовий заявив, що в навчальних центрах саботують підготовку мобілізованих
- На Житомирщині чоловік відмовився від мобілізації через загибель брата-військового: суд його покарав
- На Закарпатті ТЦК примусово мобілізував алкозалежного: чим це закінчилося