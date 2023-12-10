У Чернівцях працівники ТЦК біля храму затримали священника ПЦУ: деталі

Священник у повсякденному одязі йшов до храму звершувати богослужіння. Його затримали, відвезли спочатку у ТЦК, а потім – в інше місто. Зрештою, чоловіка відпустили.

У Чернівцях співробітники ТЦК затримали священника ПЦУ, який якраз йшов на вечірнє богослужіння, а через дві години відправили до Рівного.

Про це пише Zaxid.net.

"Зловили у Чернівцях під нашим храмом Параскеви, ішов на вечірню, забрали з-під храму", – повідомив у соцмережах колега затриманого священника протоієрей Микола Йоник.

Потім з'ясувалося, що священослужитель Ілля Кузюк дві години перебував у приміщенні ТЦК, після чого його вивезли до Рівного.

"Отець йшов на вечірню, яку мав відправити. Йшов не в ризі, а у звичайному повсякденному одязі. Його зупинили працівники ТЦК, як потім з’ясувалося з Сокирян, які за 140 кілометрів від Чернівців. Вислухати його, що він священик, має посвідчення, ніхто не хотів. Посадили в автомобіль і повезли, сказали, що буде служити капеланом", – зазначив у коментарі виданню священик Чернівецького єпархії ПЦУ Роман Грищук.

Згодом священника відпустили.

Водночас у службі зв’язків з громадськістю Чернівецького обласного ТЦК та СП 6 грудня відповіли журналістам, що нічого про цей інцидент не знають.

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати священників і чи можна уникнути мобілізації через релігію.

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