У Чернівцях зникли 10-річні сестрички: пішли із дому та не повернулися (фото)

Дівчатка пішли з дому в Чернівцях у вівторок, 24 жовтня, о 19:00.

У Чернівцях розшукують двох сестричок Злату та Кіру Парамонових. Напередодні ввечері вони пішли із дому та не повернулися.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними поліції, дівчатка пішли з дому в Чернівцях у вівторок, 24 жовтня, о 19:00.

Прикмети розшукуваних:

Кіри – зріст 140 см, худорлявої тілобудови, волосся русяве з білими пасмами, родимка на чолі;

Злати – зріст 135 см, довге біле фарбоване волосся. Були одягнуті у чорні кофти, рожеві шльопанці, одна з дівчаток в чорно-білому комбінезоні, а інша в лосини чи широкі зелені штани.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження розшукуваних Злати та Кіри Парамонових – прохання повідомити за номерами телефонів (095)-45-23-046 або на спецлінію "102", - закликають правоохоронці.

Зниклі сестрички Злата та Кіра Парамонови / Фото: Національна поліція України

Станом на 09:40 сестричок знайшли. В ювенальній поліції повідомили, що життю дівчаток нічого не загрожує. Вони живі та здорові.

Нагадаємо, Україна повернула з окупації та депортації ще чотирьох дітей.

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