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У Чернівцях рятувальники звільнили дівчинку – її нога застрягла у батареї (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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У Чернівцях рятувальники звільнили дівчинку – її нога застрягла у батареї (фото)

Фото: ДСНС

Нога дитини застрягла у радіаторі опалення.

У понеділок, 2 січня, працівники ДСНС у Чернівцях отримали повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Головній потребує допомоги дитина, нога якої застрягла в радіаторі опалення.  

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Після прибуття за вказаною адресою рятувальники швидко вивільнили ногу дівчинки.

Рятувальники ще раз закликали батьків нагадувати дітям правила безпечного перебування вдома.

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Нагадаємо, у Полтаві на Новий рік чоловік за загадкових обставин випав з вікна.

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Дата публікації
Перегляди
873
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