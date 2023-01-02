У Чернівцях рятувальники звільнили дівчинку – її нога застрягла у батареї (фото)

У понеділок, 2 січня, працівники ДСНС у Чернівцях отримали повідомлення про те, що в одній з квартир багатоповерхівки по вулиці Головній потребує допомоги дитина, нога якої застрягла в радіаторі опалення.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

Після прибуття за вказаною адресою рятувальники швидко вивільнили ногу дівчинки.

Рятувальники ще раз закликали батьків нагадувати дітям правила безпечного перебування вдома.

Нагадаємо, у Полтаві на Новий рік чоловік за загадкових обставин випав з вікна.

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