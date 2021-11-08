У Чернівцях шалена білка покусала двох людей: на міських вулицях запровадили карантин

Подія сталася в одному з міських парків.
У Чернівцях білка покусала двох людей. Згодом виявилося, що гризун має сказ.
Про це пише медіа-агентство "АСС".
Як стало відомо, подія сталася у центральному парку. Там білка билася з котом. Розігнати їх спробували двоє місцевих мешканців, обох з яких вкусила агресивна тварина.
“Поранену білку помістили до коробки. Чоловік знайшов волонтерів, які допомогли з перетримкою та лікуванням тварини. У білки був зламаний хребет, їй зробили рентген-дослідження. Намагались врятувати тварину. Проте вона померла. Ветеринари запідозрили, що білка може бути хворою, адже вона кусала людей. Результати аналізів підтвердились — сказ”, — відмітила перша заступниця голови ГУ Держпродспоживслужби Анжела Косован.
Внаслідок події вулицю Первомайську та провулок Топорівський закрили на карантин.
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