У Чернівцях шалена білка покусала двох людей: на міських вулицях запровадили карантин

У Чернівцях шалена білка покусала двох людей: на міських вулицях запровадили карантин

Подія сталася в одному з міських парків.

У Чернівцях білка покусала двох людей. Згодом виявилося, що гризун має сказ.

Про це пише медіа-агентство "АСС".

Як стало відомо, подія сталася у центральному парку. Там білка билася з котом. Розігнати їх спробували двоє місцевих мешканців, обох з яких вкусила агресивна тварина.

“Поранену білку помістили до коробки. Чоловік знайшов волонтерів, які допомогли з перетримкою та лікуванням тварини. У білки був зламаний хребет, їй зробили рентген-дослідження. Намагались врятувати тварину. Проте вона померла. Ветеринари запідозрили, що білка може бути хворою, адже вона кусала людей. Результати аналізів підтвердились — сказ”, — відмітила перша заступниця голови ГУ Держпродспоживслужби Анжела Косован.

Внаслідок події вулицю Первомайську та провулок Топорівський закрили на карантин.

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