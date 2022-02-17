У Чернівцях спалахнула квартира: один чоловік загинув, 8 людей евакуювали (фото)

Пожежа виникла через необережність господаря під час куріння.
Сьогодні, 17 лютого, у Чернівцях на вулиці Головній внаслідок пожежі загинув 64-річний чоловік. Займання виникло у квартирі на 3 поверсі 4-поверхового житлового будинку.
Про це повідомили у пресслужбі ДСНС області.
За попередніми висновками фахівців, причиною пожежі стала необережність господаря під час куріння. Власник квартири проживав один, а пожежу помітили очевидці й викликали рятувальників. На той момент вогонь охопив площу 15 кв. м, а у під’їзді будинку утворилось сильне задимлення.
Рятувальники евакуювали 8 мешканців будинку і увійшли до квартири, де виникла пожежа та виявили там мертвого власника 1958 року народження.
Тіло загиблого направили на судово-медичну експертизу для встановлення точної причини смерті.
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