У Чернівцях спалахнув ліцей залізничного транспорту: відео

За попередніми даними, загоряння сталося у складському приміщенні.

У Чернівцях увечері в понеділок, 4 жовтня, спалахнула будівля Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, розташованого на вулиці Капеланська.

Про це повідомляє інформагентство "АСС" та "Чернівецький промінь".

За попередніми даними, загоряння сталося у складському приміщенні. На місці події працювали два пожежні автомобілі, також прибув екіпаж поліції.

Пожежу вдалося локалізувати близько 23:00 за місцевим часом, розповсюдження на навчальні корпуси не було. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.

Раніше у Білій Церкві внаслідок пожежі в лікарні №1 загинула 74-річна пацієнтка, яка перебувала на лікуванні після інфаркту.

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