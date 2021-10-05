У Чернівцях спалахнув ліцей залізничного транспорту: відео

За попередніми даними, загоряння сталося у складському приміщенні.
У Чернівцях увечері в понеділок, 4 жовтня, спалахнула будівля Чернівецького професійного ліцею залізничного транспорту, розташованого на вулиці Капеланська.
Про це повідомляє інформагентство "АСС" та "Чернівецький промінь".
За попередніми даними, загоряння сталося у складському приміщенні. На місці події працювали два пожежні автомобілі, також прибув екіпаж поліції.
Пожежу вдалося локалізувати близько 23:00 за місцевим часом, розповсюдження на навчальні корпуси не було. Зазначається, що постраждалих внаслідок інциденту немає.
Раніше у Білій Церкві внаслідок пожежі в лікарні №1 загинула 74-річна пацієнтка, яка перебувала на лікуванні після інфаркту.