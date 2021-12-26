У Чернівцях сталося займання у різдвяному містечку: дівчина отримала опіки

Дівчину шпиталізували.
У Чернівцях на Соборній площі, де розташоване різдвяне містечко і новорічна ялинка, сталося займання.
Про це з посиланням на речника управління ДСНС області Сергія Бабчука пише Суспільне.
Займання трапилось приблизно о 5:00 26 грудня. До приїзду рятувальників пожежу загасили очевидці.
Зазначається, що 17-річна дівчина отримала опіки руки й обличчя. Її шпиталізували до медичного закладу. За словами лікаря-ординатора опікового відділення Богдана Петрюка, у неї опік правої кисті, стегна та верхньої частини обличчя.
Як повідомлялося, до Львова щороку приїжджає багато туристів не лише з України, а й з-за кордону, щоб відсвяткувати тут різдвяні та новорічні свята. Адже саме у Львові їх відзначають, дотримуючись давніх українських традицій – з колядою та вертепом, що створює справжній різдвяний настрій. ТСН.ua зібрав перелік усіх заходів, куди у Львові можна піти на Новий рік та Різдво.
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