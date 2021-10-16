У Чернівцях стріляли в авто і поранили двох людей: кого вже затримали

Чоловік та жінка отримали поранення рук.
У Чернівцях невідомі під час руху обстріляли автомобіль. Внаслідок цього поранили водія та пасажирку. Одного з підозрюваних затримали.
Про це повідомили на сайті нацполіції області.
У машині перебувало двоє людей — 49-річний водій та 63-річна пасажирка. Вони отримали поранення рук.
Одного з підозрюваних у стрілянині затримали й помістили в СІЗО. Це 22-річний житель Івано-Франківська. Йому оголосили підозру за фактом замаху на життя двох або більше людей. Санкція статті передбачає від семи до 15 років позбавлення волі.
Раніше повідомлялося, що у Києві невідомий обстріляв маршрутку. Водій отримав поранення, але від госпіталізації відмовився.