У Чернівцях судитимуть адвоката, який звинувачував владу України у нацизмі та виправдовував росіян

Адвокат також оприлюднював відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію та залишав під цими відео негативні коментарі.

У Чернівцях судитимуть адвоката, який підтримував агресивну політику Росії та звинувачував українську владу в "розв’язуванні та ескалації конфлікту".

Про це повідомили у Чернівецькій обласні прокуратурі.

Правоохоронці встановили, що чоловік активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти у забороненій соцмережі "ВКонтакте", де звинувачував українську владу у нацизмі та розправі над російськомовним населенням, засуджував Революцію гідності.

Крім того, у новинній стрічці російської спільноти, він оприлюднював відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію та залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи громадян "Укро-зомбаками".

"Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваному інкримінують виправдовування, визнання правомірною збройну агресію Російської Федерації проти України та глорифікацію російських військових (ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 КК України). Обвинувальний акт стосовно адвоката вже скерували до суду.

Нагадаємо, у Чернівецькій області приватна лікарня привласнила понад вісім мільйонів бюджетних коштів. Сімейні лікарі виписували фіктивні направлення умовним пацієнтам на реабілітаційні процедури.

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