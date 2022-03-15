У Чернівцях сурмач вперше зіграв мелодію-візитівку міста "Марічка" не з Ратуші, а у сховищі (відео)

Слухачами сурмача були люди, які ховалися в укритті під час повітряної тривоги.
Через повітряну тривогу у Чернівцях, сурмач вперше грав мелодію "Марічки", яка є візитівкою міста, у підземному укритті.
Про це повідомляє Чернівецька міська рада у Facebook.
"Неважливо, війна чи повітряна тривога... Ми вірні нашим традиціям. Навіть сьогодні сурмач заграв славетну Марічку. Але через тривогу вона лунала не з вежі, а з укриття! Марічка лунатиме завжди!" - йдеться у дописі.
В Черновцах завжди лунатиме "Марічка"
Не важно, війна чи повітряна тривога... Навіть сегодні сурмач заграв славетну Марічку. Але через тривогу вона лунала не з вежі, а з укриття! Маричка лунатиме завжди! #непереможніОпубликовано Чернівецька міська рада Вівторок, 15 березня 2022 р.
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