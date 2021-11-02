У Чернівцях таксист встромив викрутку в пасажира та викинув його на вулиці

Таксиста затримали. Це - 61-річний місцевий житель.
У Чернівцях у понеділок, 1 листопада, водій таксі поранив свого 59-річного пасажира. Після цього він залишив потерпілого на вулиці.
Про це повідомили в Нацполіції Чернівецької області.
За даними поліції, між водієм таксі та нетверезим пасажиром стався конфлікт. Тоді таксист встромив викрутку в живіт 59-річному пасажиру. Після цього водій втік з місця події, потерпілого госпіталізували.
Таксиста затримали. Це - 61-річний місцевий житель. Йому інкримінують частину 1 статті 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Триває слідство.
Нагадаємо, у Києві троє молодиків жорстоко побили таксиста через захисну маску.
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