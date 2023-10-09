У Чернівцях ТЦК та поліція нібито залучили бандита, який вибивав з чоловіків згоду на мобілізацію – відео

У Чернівцях чоловіка примусово доставили до ТЦК завдяки співпраці з бандитом.

Чернівецький ТЦК та СП (військкомат - ред.) опинився у центрі скандалу. Так, у Мережі поширили відео, де працівники ТЦК та патрульна поліція нібито залучили до співпраці бандита, який вибивав з чоловіка згоду на мобілізацію.

Відомо, що подія мала місце у липні 2022 року, втім його стали поширювати лише зараз.

Як видно на записі камери спостереження, датованому 30.07.2022 року, чоловіка, якого привезли у наручниках, били працівники ТЦК, правоохоронці, а також невідомий чоловік у цивільному одязі.

Саме цей чоловік нібито є злочинцем, який допоміг вибити згоду з потерпілого. Після побиття, затриманий підписав документи, які йому дали правоохоронці.

Реакція військкомату

У Чернівецькому військкоматі 9 жовтня прокоментували інцидент. Там зазначили, що подія відбулась 31 липня 2022 року. По даному факту відкрито кримінальне провадження, однак повідомлень про нього до Чернівецького обласного ТЦК та СП не надходило.

"У зв’язку з опублікуванням відео та наявністю кримінального провадження зараз проводиться службова перевірка з метою встановлення обставин події. Керівництво Чернівецького обласного ТЦК та СП категорично засуджує будь-які прояви порушення чинного законодавства України і проводить рішучі заходи щодо недопущення правопорушень та злочинних дій серед військовослужбовців і працівників ТЦК та СП", - йдеться у коментарі.

У відділі комунікації поліції Чернівецької області журналісту ТСН.ua підтвердили, що влітку дійсно було відкрито таке кримінальне провадження, але матеріали потім були передані до ДБР.

В той же час правоохоронці поки не підтверджують та не спростовують інформації, що тоді певними особами був залучений бандит, який, начебто вибивав згоду на мобілізацію від військовозобов'язаних.

Нагадаємо, у Тернополі співробітники військкомату побили чоловіка – відео.

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