У Чернівцях ТЦК звинуватили у побитті та викраденні музиканта: всі деталі скандалу

У Чернівцях працівники ТЦК серед білого дня нібито викрали та побили молодого українського музиканта і його друга.

Музичний гурт Іntermezzo стверджує, що у Чернівцях працівники ТЦК серед білого дня нібито побили та викрали їхнього вокаліста Володимира Білика та його друга Андрія Дулецького.

Про це йдеться на сторінці гурту в Іnstagram.

Інцидент стався 16 січня у Чернівцях біля Єврейського цвинтаря. За словами пресслужби гурту, представники ТЦК затримали 25-річного Андрія Дулецького та 24-річного Володимира Білика. Хлопців посадили в автомобіль без номерних знаків. В авто вже сидів працівник поліції.

Далі їх повезли для проходження ВЛК. Зазначається, у Андрія Дулецького що є довідка про непридатність до військової служби, а Володимир Білик працює вчителем на 1,25 ставки, тому теж має відстрочення від мобілізації.

Далі хлопців повезли за місто.

"З ТЦК нас посадили в машину, на якій не було номерів. Старший сержант не назвав ні власного прізвища, ні імені. На блокпосту ми одразу повідомили, що нас викрадено, і викликали поліцію, проте можливості особисто поговорити із поліцією у нас не було, бо представники ТЦК заблокували машину", – розповів Володимир Білик.

Володимир Білик / Фото instagram.com/vovabilyk

"Я відмовлявся проходити ВЛК, проте мені повідомили, що за мене вже все вирішено, і я ще нескоро повернусь додому", – додав Андрій Дулецький. Андрій стверджує, що його все-таки змусили пройти ВЛК.

Дулецький та Білик звинувачують працівників ТЦК та СП у побитті.

"Після прийняття поліцією заяви представники ТЦК нас почали бити. Андрія багато разів вдарили по голові та по колінах. Поліція була фактично присутня під час побиття і не вжила ніяких заходів", – каже Володимир.

Після побиття Володимир подзвонив на номер "102" й попросив викликати швидку та наряд служби моніторингу поліції. Медики приїхали, а наряд поліції – ні. Хлопці стверджують, що дорогою до лікарні за ними весь час їхали представники ТЦК.

В лікарні Володимир Білик. знову подзвонив у поліцію та повідомив, що наряд моніторингу не приїхав на місце злочину.

"Одразу після цього прибули ті самі поліцейські, що спостерігали за побиттям. Вони змушують написати заяву про подання неправдивих свідчень стосовно того, що служба моніторингу поліції не прибула. І поліція, і людина з блокпоста незабаром поїхали, залишивши по собі погрози. Володимира лишили у лікарні, а Андрія повезли тією ж машиною без номерних знаків у невідомому напрямку", – йдеться в повідомленні гурту.

За три години Андрій вийшов на зв'язок. Хлопець повідомив, що його привезли до ТЦК, змусили видалити всі відеодокази та повезли в іншу область на навчання.

"Мене змусили підписати взяття на облік у цьому військкоматі та погрожували фізичною розправою за непокору", – стверджує Андрій.

Що кажуть у ТЦК

На своїх офіційних ресурсах Чернівецький обласний ТЦК та СП не прокоментував інцидент.

У коментарі для "Еспресо.Захід" начальниця служби зв'язків з громадськістю Чернівецького ОТЦК та СП майор Тетяна Гайдащук запевнила, що працівники ТЦК діяли в межах закону.

"Військовослужбовці ТЦК та СП перевірили документи. Громадянин є військовозобов’язаним, який мав самостійно з’явитися в ТЦК і виконати свій військовий обов’язок.

Він пройшов ВЛК і був визнаний придатним до військової служби, призваний на військову службу під час мобілізації, на особливий період, але дорогою в навчальний центр, куди направлявся для підготовки, самовільно покинув команду. Про вчинення кримінального правопорушення буде повідомлено відповідний правоохоронний орган. Військовослужбовці ТЦК та СП діяли в межах закону", – стверджують у пресслужбі Чернівецького ТЦК та СП.

Раніше повідомлялося, що у Чернівцях чоловік вистрибнув з вікна будівлі ТЦК.

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