У Чернівцях у приватному будинку стався вибух газу – загинула дитина

На місці вибуху працюють надзвичайники.
У понеділок вранці, 12 грудня, у Чернівцях стався вибух газу в приватному будинку. В результаті трагедії загинув 15-річний хлопець.
Про це повідомила пресслужба "Чернівцігаз".
"Сьогодні 08:05 на аварійно-диспетчерську службу Чернівцігазу надійшов виклик щодо вибуху в приватному будинку по вул. Слобідській", - йдеться у повідомленні.
Внаслідок вибуху постраждала родина – трьох людей госпіталізували, зокрема 8-річну дівчинку, 15-річний хлопчик загинув.
За попередніми висновками фахівців, в будинку вибухнула газоповітряна суміш. При обстеженні виявлено самовільне встановлення газового обладнання.
Випадки вибуху газу в Україні
У Київській області, в місті Фастів, 9-річний хлопчик отруївся чадним газом. Це сталось через збій у роботі котла.
26 листопада, у Вишгороді на Київщині загинув 70-річний чоловік внаслідок вибуху твердопаливного котла.
В Одесі внаслідок вибуху газу сталося руйнування перекриття між 1 та 2 поверхами. В результаті вибуху постраждала 81-річна жінка та 61-річний чоловік.
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