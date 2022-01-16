У Чернівцях в житловому будинку стався вибух газу, є потерпілий

Вибухом пошкоджено вікна та двері квартири.
У Чернівцях ввечері 16 січня в триповерховомому житлововму будинку вибухнув газ, в результаті одна людинка травмувался.
Про це повідомляє ДСНС України.
Зазначається, що повідомлення до рятувальників надійшло 16 січня близько 19:10. "У м. Чернівці в триповерховому житловому будинку на третьому поверсі в квартирі стався вибух газоповітряної суміші без подальшого горіння, внаслідок якого травмовано одну особу" - йдеться у повідомленні ДСНС.
За інформацією надзвичайників, вибухом пошкоджено вікна та двері квартири. В результаті інциденту руйнувань несучих конструкцій немає. Та додають, від ДСНС залучено 10 осіб та 2 од. техніки.
Нагадаємо, родині погорільців із Вінницької області всією країною назбирали на новий будинок. У вогні згоріло практично все і родина опинилась просто неба, та допомога небайдужих врятувала.
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