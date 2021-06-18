У Чернівцях вакцинують від коронавірусу просто неба та в ресторані: щеплюють всіх охочих (фото)

У Чернівцях можна вакцинуватись просто посеред вулиці.
У Чернівцях 18-19 червня розпочалась масова вакцинація від коронавірусу. Всіх охочих щеплюють просто неба в мобільному пункті вакцинації.
Про це повідомляє ІА АСС.
Один із наметів, у якому вакцинують людей, розташований на вулиці Кобилянської. Там пропонують вакцинуватись всім охочим. У медиків є 100 доз вакцини, проте там черг немає. Лікарі зазначають, що 18 червня протягом години вакцинували 10 осіб.
Ще один мобільний пункт вакцинації діє в закладі громадського харчування на проспекті Незалежності, 96А. Тут також вакцинують всіх охочих.
Загалом в Чернівцях є 5 мобільних пунктів вакцинації, де кожен охочий може щепитись від COVID-19.
Нагадаємо, за минулу добу в Україні зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу.
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