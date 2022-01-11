У Чернівцях від 1 лютого зросте вартість проїзду в маршрутках: скільки коштуватиме

У Чернівцях від 1 лютого зросте вартість проїзду в маршрутках: скільки коштуватиме

Тариф на проїзд в електротранспорті поки змінювати не планують.

У Чернівцях від 1 лютого вартість проїзду в маршрутках підвищиться з 7 до 9 грн.

Також читайте Проїзду по 20 грн поки не буде: Кличко пообіцяв не підвищувати ціну до кінця опалювального сезону

Відповідне рішення з другої спроби 11 січня ухвалив виконавчий комітет міськради, повідомляє "УНІАН".

Водночас виконком відхилив пропозицію щодо встановлення пільгового тарифу (безкоштовно) на проїзд у маршрутках для учасників бойових дій, школярів і учнів ПТУ. Натомість під час повторного розгляду рішення про підвищення тарифу члени виконкому погодились вивчити питання щодо встановлення тарифу для учнів ПТУ та шкіл у розмірі 4 грн або безкоштовно та безкоштовного перевезення учасників бойових дій без компенсацій перевізникам.

Варто зазначити, що востаннє у Чернівцях вартість проїзду в маршрутках підвищували навесні 2020 року. Тоді виконком встановив тимчасовий тариф на проїзд у маршрутках у розмірі 7 грн за поїздку, обґрунтувавши це карантинними обмеженнями через пандемію коронавірусу. До того часу вартість проїзду в маршрутках міста становила 5 грн.