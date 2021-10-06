У Чернівцях водій маршрутки порушив карантин і намагався відкупитися від поліцейських: як відреагували копи

У Чернівцях водій маршрутки порушив карантин і намагався відкупитися від поліцейських: як відреагували копи

За це водієві загрожує кримінальна відповідальність.

У Чернівцях патрульні поліцейські зупинили водія маршрутки. У транспортному засобі чоловік перевозив стоячих пасажирів, тим самим порушивши карантинні обмеження. Під час спілкування з копами шофер хотів дати їм хабар.

Про це повідомили в пресслужбі патрульної поліції області.

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“Під час розгляду справи про адміністративне правопорушення, з метою уникнення відповідальності, водій запропонував поліцейським хабар. На попередження про кримінальну відповідальність за свої дії, чоловік не реагував. А наполягав на своєму та разом з документами передав інспекторам грошові кошти”, — розповіли в патрульній поліції області.

На місце події згодом викликали слідчо-оперативну групу. Водієві маршрутки загрожує кримінальна відповідальність, передбачена ст. 369 (“Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі”) КК України.

Нагадаємо, що Львів за всіма показниками може найближчим часом перейти до "червоної" зони карантину.

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