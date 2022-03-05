У Чернівцях за ініціативою місцевої громади працює Координаційний центр з надання гуманітарної допомоги «Спільними зусиллями!»

Життя звичайних громадян повністю змінилось у містах в умовах війни. Люди по всій країні об’єднуються задля спасіння та допомоги одне одному.

До вторгнення російських військ комунальна установа Молодіжний центр Чернівців "Резиденція молоді" створював заходи неформальної освіти: літературні вечори, освітні тренінги, різноманітні майстер-класи. Проте вже з 24 лютого 2022 заклад змінив профіль на роботу по допомозі у потребах війни.

Директорка закладу Світлана Олексійчук розповіла, що у штаті організації лише 10 осіб, проте зараз постійна волонтерська команда виросла до 30 людей, а ще понад 60 чоловік – це водії з машинами, що допомагають перевозити сім’ї, приладдя, продукти та відвозять фури у міста по Україні.

За словами Світлани: «Щодня заповнюють анкету на отримання допомоги 40-50 людей, серед яких біженці усіх категорій. Це люди літнього віку, мами з грудними дітьми, біженці з різних регіонів України. Центр одразу надає мінімальну допомогу: продукти харчування, підгузки, дитяче харчування, спальні речі, матраци та постіль».

Як повідомив журналістам Роман Клічук, Чернівецький міський голова, усі сили в тилу сьогодні направлені на самоорганізацію населення: «Я дякую усім чернівчанам та міжнародним волонтерам. Воїни, які боронять наш Київ і всю країну, мають знати, що в тилу все спокійно і про них дбають, ми згуртовані уся країна як один. Запити до нашого центру надходять з різних точок України. Кожен день ми відправляємо по кілька вантажівок в «гарячі» міста України. В цих містах гуманітарна допомога розподіляється на Територіальну Оборону, ЗСУ та біженців. Слава Україні!»

Детальну інформацію, перелік шкіл де збирають допомогу та контакти для надання чи отримання допомоги можна знайти на сторінці центру: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/residence.cv/

Також за лінком відео, як це все відбувається: https://www.instagram.com/tv/CamtXQeooXF/?utm_medium=copy_link

Приєднуйтесь до волонтерського руху у вашому місті, адже разом ми непохитна, незламна сила, яка обов’язково приведе до перемоги. Все буде Україна