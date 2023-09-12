У Чернівцях запрацював "денний" квиток у транспорті: яка його вартість

У комунальному транспорті Чернівців тепер можна купити "денний" квиток, який діятиме до вечора.

У Чернівцях запровадили "денний" квиток на проїзд у комунальному транспорті, який безлімітно діятиме впродовж дня до 23:00.

Про це повідомило КП "Чернівецьке тролейбусне управління".

Так, квиток зі штрих-кодом, який діє протягом дня з моменту активації до 23:00, коштуватиме 50 гривень. Придбати його можна буде у водія.

"Денний" квиток дозволить пасажирам користуватися громадським транспортом стільки разів, скільки їм потрібно. Випускатимуть його поки лише в картонній формі. Через це він є дуже зручним у використанні та підлягає переробленню", – кажуть у КП.

Нагадаємо, у Києві впровадять нові обмеження руху транспорту.

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