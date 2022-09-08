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У Чернівцях затримали кримінального авторитета, який допомагав російським окупантам

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У Чернівцях затримали кримінального авторитета, який допомагав російським окупантам

Фото: Олексій Білошицький

У Чернівцях затримали кримінального авторитета.

Чоловіка підозрюють у тому, що він допомагав російським окупантам

Про це повідомив заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Кримінального авторитета з Одеси підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування. 

Його затримала патрульна поліція у Чернівцях. Підозрюваного передали компетентним органам. 

Нагадаємо, окупант побідкався на "пекло" в Ізюмі та розповів про знищення бази росіян.

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