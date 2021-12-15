У Чернівцях затримали п'яного водія: доза алкоголю була майже смертельною

У Чернівцях затримали п'яного водія: доза алкоголю була майже смертельною

Драгер показав, що у крові водія було аж 5 проміле алкоголю.

У Чернівцях на вул. Руській у вівторок, 14 грудня, затримали водія, який був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Про це повідомили в патрульній поліції Чернівецької області.

Копи повідомили, що виявили чоловіка у стані сильного алкогольного сп'яніння о 23:00. Драгер показав, що у крові водія було аж 5 проміле алкоголю.

"Допустимий вміст алкоголю в крові людини, яка керує транспортним засобом — 0,2 проміле. Вже понад 3,0 проміле вважається критичним станом і алкогольним отруєнням. А от 5,0 — відносно смертельна доза", - йдеться у повідомленні.

На порушника склали протокол за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП та винесли постанову згідно зі ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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