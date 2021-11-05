У Чернівцях затримали студента-іноземця, який виготовляв фальшиві результати ПЛР-тестів

Свою "діяльність" хлопець оцінював у пів тисячі гривень.

У Чернівцях правоохоронці викрили 23-річного студента-іноземця, який виготовляв фальшиві довідки з негативними тестами на коронавірус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 5 листопада.

За даними ТСН, хлопець приїхав до Чернівців з Індії та навчається на третьому курсі медичного університету. Підробки продавав тільки своїм співвітчизникам, які їхали за кордон. За таку "діяльність" брав по 500 гривень з кожного. Тепер хлопець може опинитися за гратами: санкція статті - п'ять років.

"Було вилучено три ком’ютери, планшет, флеш-накопичувачі, а також чорнові записи, що підтверджують його злочинну діяльність. Правоохоронці встановлюють усі обставини протиправних дій студента-іноземця, його можливих спільників, а також осіб, які використовували підроблені документи", - повідомив начальник відділу Міграційної поліції у Чернівецькій області Ігор Єремія.

Як повідомлялося, у Києві поліцейські повідомили про підозру п’ятьом особам за підробку COVID-сертифікатів. За допомогою фальшивої медичної документації правопорушники намагались уникнути обов'язкової самоізоляції, однак під час перевірки їх зупинили співробітники прикордонної служби. Тепер за скоєне їм загрожує до двох років обмеження волі.

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