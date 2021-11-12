У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" допомоги з хворою і обматюкала медиків (відео)

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд "швидкої" допомоги з хворою і обматюкала медиків (відео)

На місце інциденту довелося викликати поліцейських.

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд “швидкої” допомоги. Вона припаркувала своє авто просто посеред дороги біля багатоповерхівки, а карета з лікарями та хворою не могла проїхати.

Про це пише видання "Молодий Буковинець".

Біля багатоповерхівки на проспекті Незалежності їхала машина “швидкої допомоги”. У салоні перебувала "тяжка" пацієнтка, проте карета не могла проїхати, бо посеред дороги жінка припаркувала свою іномарку.

Медики просили водійку переставити машину, але вона відмовилася. Довелося викликати поліцію.

У Чернівцях жінка заблокувала виїзд швидкої допомоги з хворою

Нагадаємо, у Києві водій позашляховика Toyota Prado вперто не пропускав “швидку” допомогу, яка їхала на виклик до ошпареної окропом дитини.

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