У Чернівецькій області 16 гостей отруїлися в ресторані і потрапили до лікарні

У Чернівецькій області 16 гостей отруїлися в ресторані і потрапили до лікарні

Фахівці вже проводять епідеміологічне розслідування.

У Чернівецькій області до лікарні потрапили 16 людей з ознаками харчового отруєння. Пацієнти поскаржились на підвищення температури тіла та блювоту після відвідування ресторану у селі Мигове Вижницького району.

Про це повідомила персслужба Головного управління держпродспоживслужби в Чернівецькій області.

"Двох хворих доставлено бригадою екстреної медичної допомоги з с. Мигове Вижницького району. Встановлено діагноз "гастроентероколіт". Від госпіталізації хворі відмовились, а своє захворювання пов’язують з вживанням їжі в ресторані "Гетьман", що розташований в с. Мигове Вижницького району. Згодом надійшло повідомлення про звернення ще 14 осіб з ознаками харчового отруєння", - йдеться у повідомленні.

На місце події одразу ж виїхали спеціалісти, аби провести епідрозслідування. Зараз вони з'ясовують фактори передачі, обставини та джерело збудника захворювання.

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