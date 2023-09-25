У Чернівецькій області адміністратор групи "зливав" місця, де роздають повістки – фото

Адміністратор групи в Viber повідомляв, де представники ТЦК роздають повістки.

У Чернівецькій області правоохоронці викрили 33-річного мешканця Дністровського району – він адміністрував групу в Viber і повідомляв, де роздають повістки.

Про це повідомили у Чернівецькій обласній прокуратурі.

Підозрюваний створив спільноту у месенджері Viber для розміщення повідомлень про час та місце вручення повісток. Станом на вересень 2023 року спільнота налічувала майже 1500 учасників.

Повідомлення у Viber про місця у Чернівцях, де роздавали повістки / Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Повідомлення у Viber про місця у Чернівцях, де роздавали повістки / Фото: Чернівецька обласна прокуратура

Повідомлення у Viber про місця у Чернівцях, де роздавали повістки / Фото: Чернівецька обласна прокуратура

"Від березня 2022 року на вказаному ресурсі щоденно з’являлась інформація про місця вручення повісток співробітниками ТЦК та СП, що давало можливість особам призовного віку уникати отримання таких повісток. Для збору відомостей про локації адміністратор спільноти використовував власну мережу інформаторів серед місцевих жителів Дністровського району Чернівецької області", - йдеться у повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Чернівецької обласної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 КК України).

Нагадаємо, у Запоріжжі представник ТЦК хотів вручити чоловіку повістку і падав під колеса його авто (відео).

Читайте також: