У Чернівецькій області чоловік систематично ґвалтував чотирьох дітей

На Буковині 43-річний чоловік систематично розбещував та ґвалтував чотирьох дітей. Розпусні дії він знімав на мобільний телефон, а записи показував дітям.

Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.

За даними відомства, зловмисник неодноразово вчиняв розпусні дії щодо двох неповнолітніх падчерок та двох рідних малолітніх дітей.

"Розпусні дії він фільмував на мобільний телефон, зберігав та надалі показував дітям. Також доведено, що чоловік систематично примушував неповнолітніх доньок своєї співмешканки та свою рідну доньку до статевих зносин, які теж фільмував та зберігав записи", - йдеться у повідомленні відомства.

Правоохоронці довели вину жителя Чернівців у зґвалтуванні та розбещенні дітей, а також розповсюдженні серед неповнолітніх зображень та відеопродукції порнографічного характеру, виготовленні, розповсюдженні та зберіганні дитячої порнографії (ч. 3 ст. 152, ч. 4 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 301-1, ч. 3 ст. 301-1 та ч. 4 ст. 301-1 КК України).

Нагадаємо, на Кіровоградщині чоловік ґвалтував сестру - вона народила дитину.

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