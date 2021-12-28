У Чернівецькій області чоловік з автомобіля обстріляв зупинку з людьми: фото

Підозрюваний не зміг пояснити, навіщо він стріляв.
У Чернівецькій області 32-річний чоловік з вікна автомобіля обстріляв зупинку в селі Їжівці. На той момент там були люди.
Про це 28 грудня повідомили в Нацполіції Чернівецької області.
За даними поліції, інцидент стався 24 грудня. 43-річний чоловік зателефонував до поліції та повідомив, що водій автомобіля відкрив вікно та обстріляв зупинку із людьми. На щастя, через інцидент ніхто не постраждав, а водій втік.
Правоохоронці розшукали підозрюваного. Це - 32-річний житель селища Берегомет Чернівецької області. Він був нетверезим та не зміг пояснити свого вчинку. У поліції відкрили провадження за частиною 4 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Підозрюваного затримали.
"За клопотанням слідчих поліції Вижницький районний суд обрав запобіжний захід затриманому у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 148 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.
Читайте також:
- Повітряні сили ЗСУ вперше за 30 років отримали літак українського виробництва
- У Одесі чоловік отримав 3 роки ув'язнення за вкрадений з прокуратури вогнегасник
- У Луцьку на СТО спалахнула пожежа: приміщення автосервісу охопило димом та полум'ям (відео)