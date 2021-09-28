У Чернівецькій області маршрутка збила на смерть пішохода: фото

У Чернівецькій області маршрутка збила на смерть пішохода: фото

Потерпілий від важких травм помер на місці аварії.

У ніч з 27 на 28 вересня на автодорозі Н-10 у межах села Магала Чернівецької області водій автомобіля Mercedes збив чоловіка, який переходив дорогу у невстановленому місці. Внаслідок аварії пішохід отримав важкі травми та одразу помер.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Чернівецької області.

Попередньо правоохоронці з’ясували, що 47-річний житель міста Новоселиця, перебуваючи за кермом маршрутки, на автодорозі "Стрий — Івано-Франківськ — Чернівці — пропускний пункт Мамалига" допустив зіткнення з пішоходом. У результаті ДТП 44-річний житель села Рідківці отримав численні травми голови та помер до приїзду швидкої медичної допомоги.

ГУ Нацполіції у Чернівецькій області

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці доправили тіло загиблого для проведення судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, на Волині мотоцикліст зіткнувся з поліцейським авто, врезультаті чого загинув 30-річний пасажир двоколісного.

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