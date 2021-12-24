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У Чернівецькій області на власному подвір'ї до смерті замерз чоловік

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У Чернівецькій області на власному подвір'ї до смерті замерз чоловік

pixabay.com

Остаточні причини трагедії встановлюватиме експертиза. 

У селі Довжок Чернівецької області на власному подвір'ї замерз 52-річний чоловік. Його намагались врятувати медики, проте пацієнт помер. 

Про це повідомляє видання acc.cv.ua з посиланням на керівника КП "Новоселицька лікарня" Валерія Калараша. 

За даними медиків, непритомного чоловіка на власному подвір'ї знайшли його сусіди, які викликали швидку допомогу. Потерпілого негайно госпіталізували. Медики понад годину намагались реанімувати пацієнта, проте він помер. 

"У нього через переохолодження була низька температура. Впродовж години проводилися реанімаційні заходи, але, на жаль, людину втратили", - зазначив Валерій Калараш.     

Остаточні причини трагедії встановлюватиме експертиза. 

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