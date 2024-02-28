У Чернівецькій області посилили режимні обмеження і заборонили наближатися до кордону: подробиці

У Чернівецькій області, у територіальних громадах трьох районів, посилили режимні обмеження через збільшення спроб незаконного перетину кордону громадянами призовного віку.

Про це повідомляє Чернівецький прикордонний загін з посиланням на наказ керівництва від 22 лютого.

Там зазначили, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на вказаній ділянці зростає кількість спроб незаконного перетинання державного кордону чоловіків віком від 18 до 60 років.

Запровадження щодо обмежень стосуються Чернівецького, Дністровського та Вижницького районів області, зокрема: Селятинської, Берегометської, Красноїльської, Чудейської, Петровецької, Сучевенської, Кам’янецької, Глибоцької, Тереблечанської, Тарашанської, Герцаївської, Ванчиковецької, Мамалигівської, Лівенецької, Кельменецької, Сокирянської, Вашковецької територіальних громад.

Відповідно до наказу забороняється:

в’їзд осіб до визначеної смуги місцевості вздовж державного кордону, зокрема з метою туризму, відпочинку, рибальства за винятком:

– осіб які постійно або тимчасово проживають чи працюють в її межах, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном;

– власників земельних ділянок, які знаходяться у межах смуги, за умов наявності у них відповідного дозволу наданого прикордонним загоном.

особам призовного віку (від 18 до 60 років), зокрема яких призвано на дійсну строкову службу до Збройних Сил України та інших, утворених відповідно до законів України, військових формувань, в’їжджати, пересуватися в межах прикордонної смуги без документів, що підтверджують факт перебування таких осіб на військовому обліку (в тому числі посвідчень діючих військовослужбовців) або документів, що підтверджують зняття з військового обліку;

рух транспортних засобів в контрольованих прикордонних районах під час дії комендантської години, окрім:

– осіб, які в’їжджають у прикордонну смугу з метою перетину державного кордону в пунктах пропуску (пунктах контролю) через державний кордон;

– осіб (водії вантажних автомобілів та супроводжуючі їх особи), які в’їжджають у прикордонну смугу з метою здійснення мультимодального перевезення.

скупчення транспортних засобів (більше двох), тривалі зупинки транспортних засобів (довше 20 хвилин), не пов’язані з технічними несправностями, на узбіччях доріг поза встановленими автомобільними стоянками (за винятком транспортних засобів під керуванням місцевих мешканців при наявності документів, що підтверджують їх реєстрацію);

рух транспортних засобів (крім техніки та обладнання для агропромислового комплексу, а також структур, які забезпечують виконання функцій держави) дорогами, які відсутні в реєстрі автомобільних доріг та ведуть до державного кордону, і не забезпечують пересування до встановлених пунктів пропуску через державний кордон та між населеними пунктами та які позначенні інформаційно-попереджувальними табличками "Увага! Державний кордон. Прохід, проїзд заборонено".

З повним переліком обмеженням можна ознайомитися за посиланням.

Дія обмежень не поширюється на посадових чи службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, правоохоронних органів, органів цивільного захисту, військовослужбовців ЗСУ та інших військових формувань, утворених відповідно до законів, працівники комунальних служб, екстреної (швидкої) медичної допомоги, суб’єктів державної та комунальної власності з метою виконання покладених на них повноважень, необхідних для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров’я громадян, безпеки руху на залізничному транспорті та безпеки судноплавства, забезпечення та підтримання життєдіяльності об’єктів критичної інфраструктури, охорони та відтворення водних біоресурсів, надання населенню послуг гуманітарного, медичного та соціального характеру.

Нагадаємо, на Закарпатті 27-річний чоловік за $2000 "купив" третю дитину, щоб виїхати за кордон.

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