У Чернівецькій області різко зросла кількість дітей, хворих на коронавірус

У Чернівецькій області різко зросла кількість дітей, хворих на коронавірус

У Чернівецькій області у період від 6 до 12 червня зафіксували 142 нових випадки COVID-19.

Серед хворих на коронавірусну інфекцію – 15 дітей та 1 медичний працівник.

Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОВА.

"У порівнянні з попереднім тижнем, відбулося зниження захворюваності серед населення на 7,8% (12 випадків). Проте одночасно з цим, кількість недужих серед дітей зросла в 3 рази (+10 випадків)", - йдеться у повідомленні.

В ОВА додали, що станом на 2 червня під активним спостереженням медиків перебуває 64 особи, які контактували з хворими на коронавірус.

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