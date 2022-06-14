У Чернівецькій області різко зросла кількість дітей, хворих на коронавірус

У Чернівецькій області у період від 6 до 12 червня зафіксували 142 нових випадки COVID-19.
Серед хворих на коронавірусну інфекцію – 15 дітей та 1 медичний працівник.
Про це повідомили у пресслужбі Чернівецької ОВА.
"У порівнянні з попереднім тижнем, відбулося зниження захворюваності серед населення на 7,8% (12 випадків). Проте одночасно з цим, кількість недужих серед дітей зросла в 3 рази (+10 випадків)", - йдеться у повідомленні.
В ОВА додали, що станом на 2 червня під активним спостереженням медиків перебуває 64 особи, які контактували з хворими на коронавірус.
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